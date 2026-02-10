Sözü ve müziği Zeki Güner imzası taşıyan bu özel çalışma, Açar’ın müzikal yolculuğunda duygusal bir durak niteliği taşıyor. Şarkının çıkış tarihi ise sanatçı için ayrı bir anlam barındırıyor. Açar, yeni eserini doğum günü olan 7 Şubat’ta yayımlayarak bugünü unutulmaz kıldı.

Yeni şarkısıyla birlikte İpek Açar yalnızca müzikal anlamda değil, görsel kimliğiyle de dikkat çekiyor. Bu proje için imajında yeniliğe giden sanatçı, daha sade ama güçlü bir tarzla sevenlerinin karşısına çıktı. Şarkının klibi ise yaz-kış demeden ilham veren Bodrum’da çekildi. Doğal atmosferi ve yalın sahneleriyle klip, şarkının melankolik ruhunu başarıyla yansıtıyor.

“Vurdum Kendimi Yalnıza”, hem sözleri hem de melodisiyle dikkat çekti.