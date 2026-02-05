İPA’nın "Afet Bilinci Araştırması" sonuçlarına göre, İstanbul halkının yüzde 85,7’si yakın gelecekte yıkıcı bir deprem bekliyor. İstanbul halkının yüzde 85,7’si yakın gelecekte yıkıcı bir deprem bekliyor. Şehirde yaşayanların yüzde 94’ü depremi en büyük tehdit olarak görüyor. Ancak bu devasa farkındalığa rağmen, barınma güvenliği sosyoekonomik duruma takılıyor.

Araştırmanın en çarpıcı sonuçları ise şöyle:

Maddi Çıkmaz: Binasına "çürük raporu" verilse dahi kalmaya devam edeceğini söyleyenlerin yüzde 70,6’sı gerekçe olarak maddi yetersizlikleri gösterdi. Alt sosyoekonomik grupta bu oran yüzde 78,6’ya kadar yükseliyor.

Yıkım Beklentisi: Katılımcıların yüzde 18’i binasının tamamen yıkılacağını, yüzde 14,3’ü ise ağır hasar alacağını düşünüyor. Yani her 3 kişiden biri güvenli olmayan bir binada oturduğuna inanıyor.

TEDBİRDE SINIFTA KALDIK

Araştırma, deprem korkusunun her zaman somut önleme dönüşmediğini de gözler önüne serdi. Evdeki eşyalarını sabitlemeyenlerin oranı yüzde 50,3 ile çoğunluğu oluştururken, deprem çantası olanların oranı sadece yüzde 37,3’te kaldı.

Halk, can güvenliği ile yoksulluk arasına sıkışmış durumda.

Öte yandan, İPA Başkanı Buğra Gökçe hala tutuklu yargılanıyor.