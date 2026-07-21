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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren İstanbul Planlama Ajansı (İPA), aylık veri bülteni İstanbul Barometresi'nin haziran sayısını kamuoyuyla paylaştı. “Yeterli ve Kaliteli Gıdaya Erişim” başlığıyla yayımlanan araştırmada, kentin farklı sosyo-ekonomik kesimlerini temsil eden 761 kişinin katılımıyla tüketicilerin gıda güvenliğine yönelik yaklaşımları değerlendirildi.

KENT SAKİNLERİNİN ÇOĞUNLUĞU DIŞARIDAKİ GIDALARA ŞÜPHEYLE YAKLAŞIYOR

Saha çalışmasının bulgularına göre, İstanbulluların yalnızca yüzde 21,1’i dışarıda tüketilen gıda ürünlerini güvenli bulduğunu ifade etti. Katılımcıların yüzde 51,4’lük büyük bir kısmı dışarıdaki yiyeceklere güvenmediğini beyan ederken, yüzde 27,5’lik kesim ise kararsız kaldığını belirtti.

Dışarıda yemek yeme alışkanlıkları incelendiğinde, kent sakinlerinin yüzde 40,9’unun ayda birkaç kez, yüzde 26,4’ünün ise haftada birden fazla kez dışarıda yemek yediği görüldü. Tüketicilerin yüzde 32,7’si ise dışarıdan hiçbir şekilde yemek yemediğini bildirdi.

GÜVEN LİSTESİNİN BAŞINDA ESNAF LOKANTALARI VAR

Tüketicilerin yeme-içme mekanlarına duyduğu güven oranları türlerine göre belirgin farklılıklar gösterdi. Araştırmada en yüksek güven oyunu yüzde 37,5 ile küçük esnaf lokantaları ve aile işletmeleri aldı. Buna karşın zincir restoran veya kafelere güven duyanların oranı yüzde 17,2 düzeyinde kalırken, yemek uygulamaları üzerinden verilen siparişlere güvenenlerin oranı yüzde 17 olarak kayıtlara geçti. Seyyar tezgahlar ise yüzde 7,4 ile İstanbulluların en az güven duyduğu noktalar oldu.

MUTFAK ALIŞVERİŞİNDE SÜPERMARKETLER ÖNE ÇIKIYOR

Kentte mutfak alışverişi için tercih edilen alanlarda süpermarketler yüzde 81’lik oranla ilk sırada yer alırken, semt pazarlarını tercih edenlerin oranı yüzde 34 oldu. Alışveriş sırasında tüketicilerin en çok özen gösterdiği konu ise yüzde 64,9’luk oranla ürünlerin son kullanma tarihi olarak öne çıktı.

HER 5 KİŞİDEN BİRİ SAĞLIK SORUNU YAŞADI

Araştırma sonuçları, son bir yıl içinde dışarıda yenilen yemeklerden kaynaklı bulantı, kusma veya ishal gibi sağlık problemleri yaşayanların oranının yüzde 20 olduğunu ortaya koydu. Rahatsızlık geçiren kişilerin yüzde 53,3’ü tıbbi ya da hukuki bir adım atmayıp durumun geçmesini beklediğini aktardı.

Sağlık sorunuyla karşılaşan katılımcıların yüzde 30,3’ü hastaneye başvururken, yüzde 11,2’si reçetesiz ilaç kullanmayı tercih etti. Sorun yaşayanların yüzde 4,6’sı işletmeye şikayette bulunurken, yüzde 2,6’sı yetkili kurumlara bildirim yaptı, yüzde 0,7’lik bir kesim ise yaşadığı mağduriyeti sosyal medyada paylaştı.