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İddiaya göre. Üç çocuk annesinin 10 yıl önce bir akrabasının sarılmasının görülmesi sonrası yaşanan olay geçtiğimiz yıl tekrar gündeme gelmesi üzerine ölümle bitti. Talihsiz kadının ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Elif Özkan’in ailesi olayın cinayet olduğunu iddia ederek dosyanın yeniden ele alınmasını istiyor.

Kastamonu'da yaklaşık 1 yıl önce hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Elif Özkan'ın ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. Ancak ailesi, olayın cinayet olduğunu öne sürerek dikkat çeken iddialarda bulundu.

Hanönü'nde eşinin ailesiyle aynı binada yaşayan 15 Temmuz 2025'te Elif Özkan'ın kayınpederi ve görümcesi, gelinleri Elif'in yaklaşık 10 yıl önce bir akrabalarına sarılırken görülmesiyle ilgili kavga etti.

Üst katta eşi N.Ö. ile dışarı çıkmaya hazırlanan Elif Özkan bunları duyarak çatı katında yaşamına son verdi. Bu iddialara inanmayan Elif Özkan'ın ailesi, olayın intihar değil cinayet olduğunu savunarak, dosyada çok sayıda çelişki bulunduğunu söyledi.



SABAH gazetesinin haberine göre: Elif Özkan'ın ağabeyi Orhan Karadağ; söz konusu 'namus' iddiasının yıllarca gündeme gelmediğini, Elif'in eşinin dahi olay gününe kadar böyle bir şeyden haberdar olmadığını ve hiçbir kanıt olmadığını belirtti.

Karadağ, kardeşinin yaşamına son verdiği iddia edilen iple, boğazındaki ip izlerinin birbiriyle örtüşmediğini vurguladı.

Ağabey Karadağ; olayda Özkan'ın kayınpederi, kayınvalidesi ve eşinin birlikte hareket ettiğine inandığını belirterek, "Eşiyle dışarı çıkmaya hazırlanıyordu. Evden çıkacak insan neden birkaç dakika sonra kendini assın? Kardeşim hiçbir zaman intihar edecek biri değildi." şeklinde konuştu.

ÜZERİNDEKİ KIYAFETLER DİKKAT ÇEKTİ

Elif Özkan'ın Temmuz sıcağında kazak giymesi de ailede ciddi bir şüpheye yol açtı.

Elif'in ablası Fatma Çapar, havanın sıcak olmasının yanı sıra kardeşinin hiçbir zaman bu tarz kıyafetler giymediğini, üzerindeki kıyafetlerin değiştirilmiş olabileceğini söyledi.

N.Ö'nün ailesinin otopsinin ardından kıyafetleri teslim alıp yakması da şüpheleri derinleştirdi.

Savcılığın takipsizlik kararına itiraz ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirten aile, dosyanın yeniden açılmasını ve olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep etti.