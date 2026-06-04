iOS 27 için geri sayım sürüyor: Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak?

macOS 27 GÜNCELLEMESİNİ ALMAYACAK MODELLER

En net liste macOS tarafında çünkü; Apple, macOS 27'nin Intel tabanlı Mac'leri desteklemeyeceğini zaten doğruladı. macOS 27 yalnızca Apple Silicon işlemcili Mac'lerle uyumlu olacak. Yani yazılım güncellemesini yüklemek için M serisi çipli bir Mac'e veya A18 Pro çipli bir MacBook Neo'ya ihtiyacınız olacak. macOS Tahoe'yu çalıştırabilen ancak macOS 27 ile uyumlu olmayan Intel tabanlı Mac modelleri şunlar: