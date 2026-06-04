Apple, yaklaşan WWDC 2026 etkinliğinde iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 ve diğer yeni yazılım güncellemelerini tanıtacak. Yenilikler kadar cihaz uyumluluğuyla da merak ediliyor. Apple listeyi henüz paylaşmasa da güncellemeyi almayacak iPhone, iPad ve Mac modellerini tahmin etmek zor değil.
iOS 27 için geri sayım sürüyor: Hangi iPhone modelleri güncelleme alamayacak?
Milyonlarca Apple kullanıcısı iOS 27 ile gelecek güncellemeleri bekliyor. Güncelleme iPhone’ların yanı sıra iPadOS ve macOS için de geçerli olacak. Ancak bazı modeller 8 Haziran’da tanıtılacak yeni güncellemelerden faydalanamayacak.
iOS 27 ALMAYACAK CİHAZLAR
En çok merak edilen model; iPhone 11. iPhone 11, iOS 27 güncellemesini almayacak gibi görünüyor. Şimdiye kadarki raporların tümünde iOS 27 güncellemesinin iPhone 12 ve daha yeni modellere sunulacağı söylendi. iOS 26.6, muhtemelen iPhone 11 için son büyük yazılım güncellemesi olacak.
İşte İOS 27 güncellemesi alması beklenmeyen iPhone modelleri:
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone SE (2. nesil)
iPadOS 27 İLE UYUMLU OLMAYAN MODELLER
iPad uyumluluğu hakkında henüz bir söylenti yok ancak söylentilere konu olan iPhone modellerine dayanarak bir liste çıkartılabilir. Şu modellerin iPadOS 27 güncellemesini alması beklenmiyor:
iPad (8. nesil)
iPad Air 3
iPad mini 5
macOS 27 GÜNCELLEMESİNİ ALMAYACAK MODELLER
En net liste macOS tarafında çünkü; Apple, macOS 27'nin Intel tabanlı Mac'leri desteklemeyeceğini zaten doğruladı. macOS 27 yalnızca Apple Silicon işlemcili Mac'lerle uyumlu olacak. Yani yazılım güncellemesini yüklemek için M serisi çipli bir Mac'e veya A18 Pro çipli bir MacBook Neo'ya ihtiyacınız olacak. macOS Tahoe'yu çalıştırabilen ancak macOS 27 ile uyumlu olmayan Intel tabanlı Mac modelleri şunlar:
13 inç MacBook Pro (2020, Dört Thunderbolt 3 Bağlantı Noktası)
16 inç MacBook Pro (2019)
27 inç iMac (2020)
Mac Pro (2019)
Apple WWDC26, 8 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak ve etkinlikten sonra iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 ve diğer yazılımların ilk geliştirici sürümleri yayınlanacak.
iOS 27 GÜNCELLEMESİNDE NELER OLACAK?
WWDC 2026, 8 Haziran tarihinde gerçekleşecek. 8-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte iOS 27 ve yapay zeka odaklı Siri güncellemeleri öne çıkacak.
iOS 27 kapsamında güncellenen odak noktası olacak. Aynı şekilde Apple'ın, Apple Intelligence'ı da yeni özellikler ve yeteneklerle güncellemesi bekleniyor. Bloomberg'in haberine göre Apple, iOS odağında doğal dil tabanlı güncellemelerle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bu güncellemeler ile kullanıcılar, iOS'a ne görmek istediklerini söyleyerek yapay zekanın onlar adınıza eylemleri gerçekleştirmesini sağlayabilecek. Bu yaklaşım, duvar kağıtları oluşturma, kısayollar oluşturma ve fotoğrafları düzenleme işlevlerinde kullanılacak.
Fotoğraflar uygulaması “Reframe” ve “Extend” olmak üzere iki yeni yapay zeka destekli araca kavuşuyor. Reframe, bir fotoğrafın kadrajını ayarlayabilirken, Extend yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerle fotoğrafı genişletebilir.
Bunlara ek olarak Perplexity veya Google'ın AI Modu'na benzer yeni bir yapay zeka web arama aracı sunulma olasılığı da gündemde.