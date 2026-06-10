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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu ve Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) iş birliğinde, yatırım dünyasının temsilcileri ile girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını bir araya getiren “InvESt Eskişehir” etkinliği düzenlendi. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Yaşam Park içerisinde yer alan Corvelle Event Venue’de gerçekleştirilen programa, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban katıldı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Ticaret Odası, Eskişehir Ticaret Borsası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve TEKMER’in destekleriyle hayata geçirilen programda; "Girişimlere Yatırım Fırsatlarını Konuşuyoruz" teması ele alındı. Etkinlik kapsamında, yeni yatırım fırsatlarını keşfetmek, yatırımcılarla fikir alışverişinde bulunmak ve yenilikçi projelerle geleceği birlikte şekillendirmek amacıyla önemli paneller ve ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, bölgedeki inovasyon ve girişimcilik ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen bu önemli buluşmada Şeyh Edebali Üniversitesini temsil ederek, teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesi ve üniversite-sanayi iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulundu.