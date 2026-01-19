İntikam ve manipülasyonun ustaları: Akrep, Oğlak, İkizler

AKREP: STRATEJİK İNTİKAMCI

Zodyak’ın en gizemli burcu olan Akrep, kendisine yapılan hiçbir şeyi unutmamasıyla ve sabırla beklediği intikam planlarıyla tanınıyor. Onların sessizliği genellikle fırtına öncesi sessizliktir. Kalplerindeki o karanlık derinlik, sadece hedef aldıkları kişi için büyük bir tehdit oluşturuyor.