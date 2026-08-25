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Kaynak: İHA

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, dün akşam saatlerinde Konya'dan Kayseri'ye gelen S.B., boşanma aşamasındaki eşi Ş.B.'nin kaldığı evin önünde beklemeye başladı.

Geceyi binanın önüne park ettiği aracında geçiren S.B., eşinin dışarı çıktığını gördü. Alışveriş yaptıktan sonra apartmanın önüne gelen Ş.B.'nin önünü kesen S.B., tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.B., yanında bulunan bıçak ile boşanma aşamasındaki eşine saldırdı. Olayın ardından kullandığı bıçağı yan taraftaki apartmanın bahçesine atan S.B., yakınlarda bulunan Kocasinan Kaymakamlığı'na giderek buradaki polise teslim oldu.

Ağır yaralanan Ş.B. ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.