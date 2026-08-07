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Kaynak: DHA

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Tefecilik' suçuna yönelik çalışma başlatıldı. Tefecilere borçlandığını öne sürerek yaşamına son veren kişinin geride bıraktığı mektup üzerine yürütülen detaylı çalışmada, şüphelilerin çek kırmak suretiyle tefecilik yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca faizle borç para verdikleri, alacaklarını tahsil etmek amacıyla gayrimenkul ve lüks araçların devrini aldıkları, gerektiğinde üçüncü kişileri kullanarak suçu gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.

HESAPLARA VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU

İncelemede, tefecilik suçuna konu yaklaşık 1 milyar TL değerinde araç, para ve gayrimenkul hareketliliği belirlendi. Soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan şüphelilerin kişisel banka hesapları ile kullandıkları şirket hesaplarına ve tefecilik faaliyetleri kapsamında edinildiği değerlendirilen taşınmazlara da mahkeme kararıyla el konuldu.