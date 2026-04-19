İstanbul’un Esenyurt ilçesinde intihar ihbarı olarak bildirilen olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan 44 yaşındaki Hasan Yıldız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Serçe Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Hasan Yıldız’ın silahla intihar ettiği bildirildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yıldız, burada yaşamını yitirdi.

POLİS İNCELEMESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, apartman dairesinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan araştırmada olayın intihar olmadığı, aile içinde yaşanan tartışmanın ardından gerçekleşen silahlı saldırı olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında silahı kullanan kişinin Hasan Yıldız’ın 25 yaşındaki oğlu Şenol Yıldız olduğu belirlendi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın ise şüphelinin üst kattaki evinde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.