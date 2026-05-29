Dünya genelinde çok sayıda kişiye zehir satarak intihara yardım ettiği iddia edilen Kanadalı Kenneth Law’un bugün mahkemeye çıkarak hakkındaki 14 suçlamayı kabul etmesi bekleniyor.

Law’un çevrim içi forumlarda zor durumdaki kişilere yaşamlarına nasıl son verecekleri konusunda tavsiyeler verdiğine ilişkin iddialar kamuoyunda büyük tepki toplarken, birçok ülkede soruşturma başlatıldı.

MAĞDUR AİLELER HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI

Kanada’da Kenneth Law hakkında 14 cinayet ve 14 intihara yardım veya yönlendirme suçlaması bulunuyordu. Ancak savcılar, Law’un daha hafif suçlamaları kabul etmesi karşılığında cinayet suçlamalarını geri çekti. Hukuk uzmanları, intihara yönlendirme suçunun ciddi bir suç olduğunu ve Law’un 10 ila 20 yıl arasında hapis cezası alabileceğini belirtiyor. Cinayet suçlamalarının düşürülmesi ise bazı mağdur ailelerinde hayal kırıklığı yarattı.

'BU BİR CİNAYET'

NTV'nin haberine göre, David Parfett’in oğlu Thomas, 2021 yılında 22 yaşındayken yaşamını yitirdi. Parfett, oğlunun kullandığı materyallerin Kenneth Law tarafından sağlandığını iddia ediyor.

Thomas’ın ölümü Kanada’daki davanın parçası olmasa da, Law’un çevrim içi forumlarıyla bağlantılı olduğu bildirilen çok sayıdaki İngiltere merkezli vakalardan biri olarak gösteriliyor.

Parfett, "Eğer Kenneth Law insanlara yaşamlarına nasıl son vereceklerine dair ayrıntılı talimatlar vermeseydi, büyük ihtimalle oğlum bugün hala burada olurdu. Benim için bu cinayet." dedi.

YÜZLERCE KİŞİYE ZEHİR YOLLADI

60 yaşındaki eski şef Kenneth Law’un onlarca ülkede yüzlerce kişiye paket gönderdiği öne sürülüyor.

Law hakkında ABD, İngiltere, İtalya, Avustralya ve Yeni Zelanda’da da soruşturmalar yürütüldü.

Davada savcıların karşı karşıya olduğu temel hukuki tartışmalardan biri ise aynı eylemlerin hem "intihara yönlendirme" hem de “cinayet" kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği oldu.