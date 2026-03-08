Şanlıurfa'da 22 Şubat 2024 tarihinde yaşanan hemşire Pınar B. cinayetinde yargılama süreci tamamlandı. Siverek 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, hemşire eşi Pınar B.'yi tabanca ile katil zanlısı "takdir indirimi" uygulanarak müebbet hapse mahkum edildi.

Dava boyunca avukatların sunduğu deliller, olayın intihar değil, planlı bir cinayet olduğunu ortaya çıkardı. Pınar B.'nin avukatı Yusuf Tanrıkulu, savunmasında cinayetle ilgili ayrıntıları "Olayın öncesi, anı ve sonrası planlıdır. Silahın üzerinde bulunması gereken parmak izlerinin silinmiş olması, sanığın telefonundaki verilerin temizlenmesi ve olay sonrası evin hemen temizlenmesi, bu cinayetin arkasındaki karanlık noktaları aydınlatıyor." diyerek açıkladı.

Sanık R.B.'nin sol el svabında (Atış Artıklarının Tespiti) cinayetin işlendiği tabancanın gaz pedalının altında bulunması ve olay anını gösteren kamera kayıtları, mahkemenin suçun sabit olduğuna dair kanaatini pekiştirdi. Sanık R.B., 3 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmiş, yeni kriminal raporlar kuvvetli suç şüphesini artırdığı için 2025 yılının sonlarında yeniden tutuklanmıştı.

Mahkeme, R.B.'ye "kadın olan eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasında geçmiş adli sicil kaydının temiz olması gerekçe gösterilerek "takdiri indirim" uygulandı ve ceza müebbet hapse çevrildi.

Öte yandan vatandaşlar sık sık yetkililere kadına şiddet ve kadın cinayetleri olaylarında şüpheli ve faillere emsal teşkil etmesi için 'caydırıcı cezalar' verilmesi çağrısında bulunmaya edvam ediyor.