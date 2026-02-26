ABD’li teknoloji şirketi Meta Platforms, Instagram’daki “genç hesap” kullanıcılarını korumak ve ebeveyn denetimini güçlendirmek amacıyla yeni önlemler alacağını duyurdu. Buna göre platformda gençlerin belirli bir süre içinde intihar ya da kendine zarar verme içerikli aramaları tekrar etmesi halinde ebeveynlere bildirim gönderilecek.

Instagram’ın ebeveyn denetim araçlarını kullanan veliler, “çocuklarının desteğe ihtiyaç duyabileceği” uyarısıyla e-posta, SMS, WhatsApp ya da uygulama içi bildirim alacak. Ayrıca ebeveynlere, hassas konuları çocuklarıyla konuşmalarına yardımcı olacak uzman içeriklere erişim imkânı sunulacak.

Yeni uygulama önümüzdeki haftalardan itibaren ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada’da devreye girecek, yıl içinde diğer ülkelere de yayılacak.

Söz konusu adım, Meta’nın “çocuklara zarar verdiği” iddiaları nedeniyle ABD’de birden fazla davayla karşı karşıya olduğu bir dönemde atıldı.