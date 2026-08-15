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Cambridge Üniversitesi eski profesörü Jason Arday, hakkında intihal iddiaları ve akademik çalışmalarına yönelik tartışmaların ardından Londra’daki evinde ölü bulundu. 41 yaşındaki Arday, geçen hafta görevinden istifa etmiş ve iddiaları reddetmişti.

Arday'ın ailesi yaptığı açıklamada, "Yürütülen dezenformasyon kampanyası, her zaman herkesin iyiliğini isteyen nazik bir insan olan Jason için çok fazlaydı." ifadelerine yer verildi.

'ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ DEĞİL'

BBC'nin haberine göre cuma günü erken saatlerde polis ekipleri, Londra Ambulans Servisi'nin ihbarı üzerine Battersea'deki adrese çağrıldı. Metropolitan Polisi yaptığı açıklamada, "Şu aşamada ölümü beklenmedik olarak değerlendirilmekte olup şüpheli görülmemektedir" diye konuştu.

Cambridge Üniversitesi Rektörü Prof. Deborah Prentice, "Bu trajik haberi duymaktan derin bir üzüntü duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Prentice, "Bu son derece zor zamanda kalpten taziyelerimiz Jason Arday'ın ailesine ve dostlarına gidiyor" şeklinde konuştu.

Britanya Eğitim Bakanı Lucy Powell da ölüm haberinden "Derinden sarsıldığını ve üzüldüğünü" belirterek insanları "işin içinde sevdikleri olan gerçek insanların bulunduğunu unutmamaya" çağırdı.

EN GENÇ SİYAH PROFESÖR OLARAK ATANMIŞTI

41 yaşındaki Arday her türlü intihali reddetmiş, ancak çalışmalarında hatalar olduğunu kabul etmişti. Geçen hafta yaptığı açıklamada, hakkındaki son tartışmaların "dur durak bilmeyen bir kamuoyu baskısına ve kişisel saldırılara" yol açtığını söylemişti.

Tartışma, 2024 yılında Cambridge'deki görevine son verilen ve kendisini "ırk gerçekçisi" olarak tanımlayan bir başka akademisyen Nathan Cofnas'ın, profesörün çalışmalarında çok sayıda intihal örneği bulduğunu öne sürmesiyle başlamıştı.

Arday, ilk akademik çalışmalarındaki bazı hataların otizminden kaynaklandığını, zira bilgileri anlamlandırmak için taklit yöntemine başvurduğunu söylemişti. Benzer bir incelemenin diğer akademisyenlerin çalışmalarında da benzer hatalar ortaya çıkaracağını ifade etmişti.

Bu ayın başlarında Times gazetesine verdiği demeçte, "Burada akademiden bahsediyoruz. Kimseyi öldürmedim. Yaşadığım acımasızlığın ve benim bir tür yalancı ile hayalperest gibi konumlandırılmamın tamamen kabul edilemez olduğunu düşünüyorum" demişti.

Arday'ın 2023 yılında 37 yaşındayken Cambridge'in en genç siyah profesörü olarak atanması, o dönemde ilerici bir adım olarak görülmüştü.

'ÜZERİMDEKİ BASKININ BEDELİ ÇOK AĞIRLAŞTI'

Geçen hafta istifasını duyuran Arday, üzerindeki baskının "kişisel bedelinin" "çok ağırlaştığını" söylemişti.

Arday, "Eleştiri akademik hayatın kaçınılmaz bir parçası olsa da benim yaşadıklarım bilimsel anlaşmazlıkların çok ötesine geçti. Bitmek bilmeyen suçlamalar, spekülasyonlar ve kamuoyu yorumları üzerimde ve sevdiklerimde ağır bir tahribat yarattı" demişti. Ayrıca istifasının "hakkında oluşturulan anlatıların kabul edildiği şeklinde yorumlanmaması gerektiğini" vurgulamıştı.

Cambridge ilk olarak Arday'ın tezine ve bazı dergi yayınlarına ilişkin intihal iddialarının Liverpool John Moores Üniversitesi (LJMU) ve ilgili dergiler tarafından incelendiğini bildirmişti. Arday'a 2015 yılında doktorasını veren LJMU, intihal yapmadığı sonucuna varmıştı.

Bu haftanın başlarında Cambridge, Arday'ın atanmasına ilişkin bağımsız bir soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Prof. Prentice o dönemde üniversite personeline yazdığı mektupta, "Jason Arday'ın atanmasıyla ilgili olarak hem üniversite bünyesinde hem de ötesinde dile getirilen endişeleri tamamen anlıyorum ve paylaşıyorum... Bu soruşturma kapsamlı ve şeffaf olmalı; Cambridge içinden ve dışından kıdemli akademisyenler tarafından bağımsız olarak yürütülmelidir" ifadelerini kullanmıştı.