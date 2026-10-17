Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sınır aşan suçlarla mücadele kapsamında güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinasyonuyla yürütülen çalışmalar sonucunda, milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı iddiasıyla aranan ABD vatandaşı Richard James Schueler'in İstanbul'da yakalandığını duyurdu. Bakan Gürlek, yaptığı açıklamada Türkiye'nin suç işlediği iddiasıyla aranan kişilerin sığınabileceği bir ülke hâline gelmesine izin vermeyeceklerini vurguladı.

INTERPOL tarafından hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen Schueler, 14 Ekim 2026’da Beşiktaş’ta düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İSTANBUL'DA ORTAK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda yürütülen operasyona İstanbul Emniyet Müdürlüğünün İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri katıldı. Millî İstihbarat Teşkilatının (MİT) desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Schueler’in İstanbul’da bulunduğu tespit edildi.

EŞİ VE 3 KORUMASI DA GÖZALTINA ALINDI

Beşiktaş’ta düzenlenen operasyonda Richard James Schueler ile eşi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında Schueler’in korumalığını yaptığı belirlenen 3 kişi daha yakalandı. Operasyonun ardından Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste adli arama gerçekleştirildi.

7 MİLYON 150 BİN DOLAR VE 6 SOĞUK CÜZDAN ELE GEÇİRİLDİ

Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda dikkat çeken miktarda nakit para, dijital materyal ve değerli eşya ele geçirildi. Aramalarda 7 milyon 150 bin ABD doları ile 160 bin TL nakit para ve 6 soğuk cüzdan bulundu. Ayrıca farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük, 28 kol saati, 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalara el konuldu. Dijital incelemeye konu olabilecek materyaller arasında 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD ve harici disk, 46 USB bellek ile 19 ekran kartı yer aldı. Operasyon kapsamında ayrıca 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi.

"ADALETTEN KAÇIŞA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirterek operasyonda görev alan kurumlara teşekkür etti. Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimlerine, Millî İstihbarat Teşkilatına ve çalışmalarda emeği geçen kamu görevlilerine teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin güvenliğini korumak ve uluslararası suçlarla mücadeleyi güçlendirmek konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Gürlek, şu mesajı verdi: "Hiç kimsenin Türkiye'yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin güvenliğini korumaya, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Gürlek sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin suç işlediği iddiasıyla aranan kişilerin sığınabileceği bir yer hâline gelmemesi, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanması ve adaletten kaçmalarının önlenmesi için güvenlik ve istihbarat birimlerimizin güçlü koordinasyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. ABD ve Finlandiya’da 1 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı gerçekleştirdiği iddiasıyla hakkında INTERPOL tarafından kırmızı bülten çıkarıldığı bildirilen ABD vatandaşı Richard James Schueler, İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelinin İstanbul’da bulunduğu tespit edildi. 14 Ekim 2026 tarihinde Beşiktaş’ta gerçekleştirilen operasyonla Schueler ve eşi gözaltına alındı. Devam eden çalışmalar kapsamında Schueler’in korumalığını yaptıkları belirlenen 3 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer ilçelerinde toplam 15 adreste gerçekleştirilen adli aramalarda; - 7 milyon 150 bin ABD doları ve 160 bin TL, - 6 soğuk cüzdan, - Farklı markalarda 300 çanta, 100 çift ayakkabı, 136 gözlük ve 28 kol saati, - 97 parça mücevher ve çeşitli değerli eşyalar, - 29 cep telefonu, 12 dizüstü bilgisayar, 11 bilgisayar kasası, 19 SSD/harici disk, 46 USB bellek ve 19 ekran kartı, - 4 uzun namlulu tüfek, 3 ruhsatsız tabanca ve 1.400 fişek ele geçirildi. Şüphelilere ilişkin adli işlemler ve ele geçirilen materyallere yönelik incelemeler devam etmektedir. Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu gerçekleştiren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza ve emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin Türkiye’yi adaletten kaçabileceği güvenli bir liman olarak görmesine müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizin güvenliğini korumaya, sınır aşan suçlarla mücadelede uluslararası iş birliğimizi daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz".