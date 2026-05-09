İnterpol-Europol tarafından aranan zanlılara yönelik yürütülen operasyonda Tunahan Çetkin yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışmasında, hakkında difüzyon mesajı bulunan şüphelinin Antalya’da olduğu belirlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nün desteğiyle Alanya’da tespit edilen adrese operasyon düzenleyen ekipler, “cinayet” suçunun yanı sıra “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından da kaydı bulunan Tunahan Çetkin’i gözaltına aldı.

Yapılan incelemelerde zanlının mesajlaşma uygulamaları üzerinden eylem hazırlığında olduğu öne sürüldü. Şüphelinin, İnterpol-Europol’un en çok arananlar listesinde üst sıralarda yer aldığı belirtildi.

Gözaltına alınan Çetkin’in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.