Yemek siparişi platformlarında fiyatları şişiren ve şikayetlere neden olan komisyon oranları ile ilgili Ticaret Bakanlığı yeni kararları devreye aldı. Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre; online yemek sipariş platformları; restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde gösterirken, tüketiciler de sipariş ekranında, ödedikleri bedelde satıcının hangi giderlerinin olduğunu artık görebilecek.

KEYFİ ÜCRETLER ARTIK TALEP EDİLEMEYECEK

Bakanlığa ulaşan şikayetlerde yüksek komisyon oranlarının yanı sıra değişken ve karmaşık ücretlendirme, tahsil edilen bedellere ilişkin açık bilgilendirme yapılmaması dikkat çekiyor. Gelen şikayetler üzerine bakanlık kararı devreye aldı.

Karara göre, online yemek sipariş platformları, restoranlardan "asli hizmetler" adı altında keyfi ücretler artık talep edilemeyecek. Elektronik ortamda sipariş alınması, platforma iletilmesi, ödeme süreci ve siparişe ilişkin temel altyapı hizmetleri için ekstra ücret kesilemeyecek. Platformlar restoranlardan kestikleri komisyon, kurye ücreti, reklam ve görünürlük bedeli gibi tüm kalemleri ayrıntılı bir şekilde satıcı panelinde verecek.

TARİH VERİLDİ

Karar uyarınca, indirim gibi kampanyalara katılmayı reddeden restoranlara kısıtlama veya ceza ise uygulanmayacağı belirtildi. Yemeğin fiyatında indirim yoksa komisyon ürünün ana fiyatı üzerinden artık hesaplanacak. Restoran indirim gerçekleştirirse komisyon, müşterinin cebinden çıkan fiili tutar üzerinden alınacak. Bakanlık ise yeni kurallara uyum için 1 Nisan 2026 tarihine kadar platformlara süre tanıdı.