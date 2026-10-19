Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

İngiltere'den internet üzerinden tanıştığı kişiyle buluşmak için ABD'ye giden 32 yaşındaki müzik öğretmeni Sonia Exelby'nin yolculuğu ölümle sonuçlandı. Genç kadının cansız bedeni, Florida'da ormanlık alanda sığ bir mezarda bulundu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Portsmouth kentinde yaşayan Exelby, 54 yaşındaki Dwain Hall ile görüşmek üzere Florida'ya gitti. Ancak 17 Ekim 2025'te Marion County bölgesinde bir otoyol yakınında ölü bulundu.

ÖLMEDEN ÖNCE YARDIM MESAJLARI GÖNDERMİŞ

Exelby'nin ABD'ye gittikten sonra arkadaşlarına yardım isteyen mesajlar gönderdiği ortaya çıktı. Ailesi, genç kadının yaklaşık iki yıl boyunca Hall tarafından psikolojik manipülasyona maruz bırakıldığını iddia etti.

Adli tıp incelemesinde Exelby'nin vücudunda dört bıçak yarası tespit edildi. Şüphelinin telefonunda bulunan görüntülerde ise genç kadının yüzünde ve vücudunda darp izleri olduğu belirtildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Dwain Hall, birinci derece cinayet ve insan kaçırma suçlamalarıyla tutuklandı.

Soruşturmada Exelby'nin kendisini öldürmesi için Hall'a para ödemiş olabileceği ihtimali de değerlendirildi. Ancak ailesi, bu yaklaşımın genç kadının maruz kaldığını öne sürdükleri manipülasyonu göz ardı ettiğini savundu.

Hall, hakkındaki suçlamaları reddederken yargılamanın 16 Kasım'da jüri seçimiyle başlaması planlanıyor.

AİLESİ ADALET İÇİN BAĞIŞ TOPLUYOR

Genç kadının ailesi, ABD'deki duruşmaya katılabilmek amacıyla bağış kampanyası başlattı. Aile üyeleri, olayın yalnızca Exelby'nin ruhsal durumuyla değerlendirilmemesi gerektiğini, internet üzerinden savunmasız kişilerin hedef alınması ihtimalinin de araştırılmasını istedi.