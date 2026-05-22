Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Isparta merkezli 6 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, internetten "yedek oto parça" satışı bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 12 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal ortamda "yedek oto parça" siparişi üzerinden yapılan nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine karşı harekete geçti. Yapılan incelemeler doğrultusunda, Isparta'nın yanı sıra Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Kocaeli ve Osmaniye'yi kapsayan illerde 18 Mayıs 2026 günü eş zamanlı baskınlar yapıldı. Düzenlenen operasyonla birlikte 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından dün adli makamlara sevk edilen zanlılardan 7'si, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.