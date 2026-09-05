Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi İnternetten alışverişte yeni dönem: Dikkat çeken vergi detayı

İnternetten alışverişte yeni dönem: Dikkat çeken vergi detayı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla dijital platformlardaki tüm alım, satım, kiralama ve ilan işlemleri Vergi Dairesi'nin radarına girdi. Sahibinden, Dolap ve Instagram gibi mecralarda ilan verenlerin kimlik ve işlem verileri her ay düzenli olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dikkat çeken vergi detayı - Resim: 1

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetlerde vergi güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir düzenlemeye gitti.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dikkat çeken vergi detayı - Resim: 2

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle internet ve dijital platformlar üzerinden yürütülen satış, kiralama, ilan ve reklam süreçleri resmen denetim mekanizmasına dahil edildi.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dikkat çeken vergi detayı - Resim: 3

Aylık bildirim zorunluluğunun resmen başlamasıyla birlikte dijital mecralardaki kayıt dışı faaliyetlerin daha etkin bir şekilde izlenmesi hedefleniyor.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dikkat çeken vergi detayı - Resim: 4

Yeni düzenleme ile birlikte vergi takip sistemi sadece doğrudan ürün satışının yapıldığı e-ticaret siteleriyle sınırlı kalmayacak.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dikkat çeken vergi detayı - Resim: 5

Düzenleme kapsamına erişim sağlayıcılar, içerik sağlayıcılar, yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcıları da eklendi.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dikkat çeken vergi detayı - Resim: 6

Bu adımla internet üzerindeki ticari ve iktisadi tüm işlemler vergi güvenliği ağına alınmış oldu.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dikkat çeken vergi detayı - Resim: 7

Sahibinden, letgo, Trendyol ve Dolap gibi alışveriş platformlarının yanı sıra Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecraları da bildirim yükümlülüğü taşıyan kurumlar arasında yer aldı.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dikkat çeken vergi detayı - Resim: 8

Platformlar, GİB sistemlerine şu bilgileri iletmekle yükümlü olacak:

İlan veren kişilerin ad, soyad, unvan, TCKN, YKN veya VKN gibi kimlik bilgileri,

Yayımlanan ilanların detayları,

Gerçekleşen işlemlere ilişkin tüm finansal ve ticari veriler.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dikkat çeken vergi detayı - Resim: 9

İlan yayımlanmasına aracılık eden yer sağlayıcılar ve sosyal ağ sağlayıcıları, kullanıcı ve işlem verilerini her ay düzenli ve elektronik ortamda GİB sistemlerine bildirecek.

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İnternetten alışverişte yeni dönem: Dikkat çeken vergi detayı - Resim: 10

Bildirimlerin içeriği, bildirim yöntemi ve kapsama alınacak mükellef grupları Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek.

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