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Kaynak: AA

Kaspersky, siber dolandırıcılık yöntemlerinin her geçen gün daha gelişmiş ve hedef odaklı hale geldiğini, saldırılarda yapay zeka kullanımının ise belirgin şekilde arttığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar artık e-posta, mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya platformları, çevrim içi alışveriş siteleri ve mobil uygulamalar başta olmak üzere neredeyse tüm dijital ortamlarda dolandırıcılık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Kaspersky'nin kimlik avı önleme teknolojileri, yalnızca 2026'nın ilk çeyreğinde 140 milyondan fazla kimlik avı ve dolandırıcılık girişimini engelledi.

Şirket, çevrim içi dolandırıcılığın boyutunu ortaya koymak amacıyla Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 18 ülkede 7 bin 200 kişinin katılımıyla küresel bir araştırma gerçekleştirdi.

Araştırma sonuçlarına göre, internet kullanıcılarının yarısından fazlası son bir yıl içinde en az bir çevrim içi dolandırıcılık veya sahtekarlık girişimiyle karşılaştı. Türkiye özelinde ise katılımcıların yüzde 40'ı dolandırıcılık girişimine maruz kaldığını belirtirken, yüzde 45'i sosyal medya hesaplarının ele geçirilmesi, veri sızıntıları veya kötü amaçlı yazılım bulaşması gibi siber saldırıların mağduru olduğunu ifade etti.

Küresel gelişmeler dolandırıcılık malzemesine dönüşüyor

Kaspersky uzmanları, siber suçluların gündemdeki gelişmeleri kısa sürede dolandırıcılık kampanyalarına dönüştürdüğüne dikkat çekti. Bu kapsamda şirket, 2026 FIFA Dünya Kupası'nı fırsata çevirmeye çalışan ve resmi turnuva sitelerini taklit eden çok sayıda sahte internet sitesi tespit etti.

Şirketin yapay zeka ve makine öğrenimi destekli güvenlik teknolojileri; klasik kimlik avı sayfalarından sahte e-ticaret platformlarına, kripto para dolandırıcılıklarından hedefli saldırılara kadar geniş yelpazedeki tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor.

Açıklamada ayrıca, veri ihlalleri ve ele geçirilen hesaplardan elde edilen kişisel bilgilerin dolandırıcılık faaliyetlerini daha inandırıcı hale getirdiği belirtilirken, Kaspersky Premium'un yapay zeka destekli koruma teknolojileri sayesinde kullanıcıları farklı dijital tehditlere karşı koruduğu aktarıldı.

Kişisel veri sızıntılarını takip eden Data Leak ve Identity Theft Checker, güvenli parola yönetimi sağlayan Kaspersky Password Manager ile şüpheli uygulama davranışlarını analiz eden System Watcher gibi araçların da bu koruma paketinin önemli bileşenleri arasında yer aldığı kaydedildi.

"ARTIK YALNIZCA DİKKATE GÜVENMEK YETERLİ DEĞİL"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaspersky Tüketici İş Birimi Başkan Yardımcısı Marina Titova, yapay zeka destekli dolandırıcılık yöntemlerinin yeni bir gerçeklik haline geldiğini belirtti.

Titova, "Yapay zeka ile oluşturulan sahte içerikler ve dolandırıcılık girişimleri artık her platformda karşımıza çıkıyor ve en deneyimli kullanıcıları bile yanıltabiliyor. Bu nedenle yalnızca dikkatli olmak yeterli değil. Geliştirdiğimiz yapay zeka destekli güvenlik teknolojileri, insan gözünün fark edemeyeceği tehditleri gerçek zamanlı olarak tespit ederek kullanıcıları koruyor." ifadelerini kullandı.