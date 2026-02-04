İnternete artık insanlar içerik üretmiyor

Yapay zeka ve otonom yazılımlar tarafından üretilen içeriklerin toplam web trafiğinin yarısını aşması, dijital dünyada "insansızlaşma" dönemini başlattı.
Sosyal ağlarda gerçekleşen etkileşimlerin büyük kısmının bot tabanlı olduğu verilerle kanıtlanırken, uzmanlar internetin bir "hayalet kasabaya" dönüştüğü uyarısında bulundu.
2026 yılı itibarıyla dijital ekosistemde yaşanan köklü değişim, "Ölü İnternet Teorisi"ni (Dead Internet Theory) komplo teorisi olmaktan çıkarıp bilimsel bir gerçekliğe dönüştürdü.