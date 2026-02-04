Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
Anasayfa Teknoloji İnternete artık insanlar içerik üretmiyor

İnternete artık insanlar içerik üretmiyor

İnternet trafiğinin %60’ından fazlasının botlar tarafından ele geçirilmesiyle birlikte dijital dünya devasa bir hayalet kasabaya dönüştü. Sosyal etkileşimlerin büyük kısmının yapay zeka tabanlı olduğu kanıtlanırken, uzmanlar "insansızlaşan" web evrenine karşı küresel bir uyarı yayınladı.

Abdullah Kerzi Abdullah Kerzi
Haberi Paylaş
İnternete artık insanlar içerik üretmiyor - Resim: 1

Yapay zeka ve otonom yazılımlar tarafından üretilen içeriklerin toplam web trafiğinin yarısını aşması, dijital dünyada "insansızlaşma" dönemini başlattı.

Sosyal ağlarda gerçekleşen etkileşimlerin büyük kısmının bot tabanlı olduğu verilerle kanıtlanırken, uzmanlar internetin bir "hayalet kasabaya" dönüştüğü uyarısında bulundu.

2026 yılı itibarıyla dijital ekosistemde yaşanan köklü değişim, "Ölü İnternet Teorisi"ni (Dead Internet Theory) komplo teorisi olmaktan çıkarıp bilimsel bir gerçekliğe dönüştürdü.

1 11
İnternete artık insanlar içerik üretmiyor - Resim: 2

Siber güvenlik kuruluşlarının yayımladığı son raporlar, küresel internet trafiğinin ve üretilen içeriklerin %60’ından fazlasının artık insanlar tarafından değil, botlar ve üretken yapay zeka modelleri tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

2 11
İnternete artık insanlar içerik üretmiyor - Resim: 3

Bu istatistik, ekran başında kurulan her 10 etkileşimden 6’sının organik bir karşılığının bulunmadığını tescilledi.

3 11
İnternete artık insanlar içerik üretmiyor - Resim: 4

YAPAY ZEKANIN TAHAKKÜMÜ

İnternetin bu hızla "insansızlaşması", kullanıcıların dijital platformlarda kendilerini terk edilmiş bir yapıda hissetmelerine yol açtı.

4 11
İnternete artık insanlar içerik üretmiyor - Resim: 5

Botların kendi aralarında tartıştığı, beğeni yaptığı ve içerik paylaştığı bu yeni düzen, dijital sosyolojide "yankı odası" etkisinin ötesinde bir "boşluk" hissi olarak tanımlandı.

5 11
İnternete artık insanlar içerik üretmiyor - Resim: 6

Danimarka merkezli Gelecek Araştırmaları Enstitüsü’nden (CIFS) stratejist Timothy Shoup, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, internetteki içeriklerin ezici çoğunluğunun artık algoritmalar tarafından kurgulandığını vurguladı.

6 11
İnternete artık insanlar içerik üretmiyor - Resim: 7

Shoup, "2026 yılına geldiğimizde, karşılaştığımız verilerin büyük bir kısmının yapay zeka tarafından sentezlendiğini gözlemledik. Bu durum, internetin bir zamanlar sahip olduğu beşerî ruhu tamamen sönümlendirdi" ifadelerini kullandı.

7 11
İnternete artık insanlar içerik üretmiyor - Resim: 8

İSTATİSTİKSEL YIKIM VE GÜVEN BUNALIMI

Oxford İnternet Enstitüsü profesörlerinden Philip N. Howard, otomasyonun sosyal medya üzerindeki etkilerini incelediği çalışmasında, dijital etkileşimlerin "mekanikleştiğine" dikkat çekti.

8 11
İnternete artık insanlar içerik üretmiyor - Resim: 9

Howard, "Botların oluşturduğu sahte trafik, sadece istatistikleri manipüle etmekle kalmadı, aynı zamanda kullanıcıların gerçeklik algısını da zedeledi. İnternet, insanların çoktan tahliye ettiği ancak ışıkların ve makinelerin hâlâ açık kaldığı devasa bir terk edilmiş alışveriş merkezine dönüştü" şeklinde konuştu.

9 11
İnternete artık insanlar içerik üretmiyor - Resim: 10

Siber güvenlik firması Imperva tarafından paylaşılan veriler de bu görüşü destekledi.

10 11
İnternete artık insanlar içerik üretmiyor - Resim: 11

Araştırma sonuçları, "kötü amaçlı bot" trafiğinin rekor seviyeye ulaştığını ve bu botların artık sadece veri toplamakla kalmayıp, karmaşık dil modelleri sayesinde insan taklidi yaparak sosyal mühendislik yürüttüğünü gösterdi.

11 11
