Dijital içerik ve üretim aşamaları gündemde tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son günlerde "suça sürüklenen çocuklar" gündemi sık sık toplumun farklı kesimlerinden farklı açılardan ele alınıyor.

Sosyal medyadaki tehdit, nefret, ayrıştırıcı ve ötekileştirici dil kullanımı AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından taşındı.

DİJİTAL MECRAYA 'RTÜK' ÖNERİSİ

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre AKP'li bazı yöneticiler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) benzer bir denetleme kurulunun dijital ve internet medyası için de getirilmesi önerisini verdi.

Üyeler, kurulacak yeni yapının “Yeni dijital medyanın denetim organı” olması gerektiğini belirtirken, sosyal dokuyu zedeleyen ve özellikle çocukları ve gençleri hedef alan gayriahlaki içeriklerle ancak bu şekilde etkin mücadele edilebileceğini dile getirdi.

TikTok, Instagram, YouTube ve X gibi, gençlerin yoğun olarak kullandığı uygulamalarda şiddet, uyuşturucu ve cinsel içerikli paylaşımların kolaylıkla erişilebilir olduğu yönündeki şikâyetlerin dile getirildiği toplantıda, sosyal medya şirketlerinin ülkelere göre farklı içerik kısıtlama politikaları uygulamasının sorunu daha da derinleştirdiği vurgulandı.