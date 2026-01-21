Kafeciler Esnaf Oda’sı, özellikle 18 yaş altındaki kullanıcıların yer aldığı içeriklerin kamu düzenini ve çocukların üstün yararını tehlikeye attığını belirterek, platforma Türkiye genelinde erişim kısıtlaması getirilmesi talebiyle hukuki süreci başlattı.
İnternet Kafeciler Odası’ndan TikTok’a sert tepki
İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası, sosyal medya uygulaması TikTok’un çocuklar açısından ciddi tehditler barındırdığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Derleyen: Hande Karacan
Savcılığa sunulan dilekçede, TikTok’ta çocukların yer aldığı şiddet içerikleri, suç unsurları ve toplumsal değerleri zedeleyen paylaşımların giderek arttığına dikkat çekildi. Bu içeriklerin yalnızca bireysel zararlarla sınırlı kalmadığı, toplum genelinde de olumsuz etkiler yarattığı ifade edilirken, platformun içerik denetleme mekanizmalarının yetersiz olduğu savunuldu.
Başvuruda ayrıca TikTok’un algoritma sisteminin riskli ve zararlı içerikleri, benzer ilgi alanlarına sahip çocuk kullanıcıların karşısına daha sık çıkardığı iddia edildi.
Cnbc-e'te yer alan bilgilere göre, yaş doğrulama süreçlerinin etkili biçimde uygulanmadığı ve koruyucu önlemlerin yeterince işletilmediği belirtilerek, bu durumun çocukları suça teşvik edebilecek içeriklerle daha fazla karşı karşıya bıraktığı vurgulandı.
İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası yetkilileri, hazırlanan dosyanın savcılığa iletildiğini ve sürecin tüm hukuki aşamalarının yakından izleneceğini açıkladı.
Yetkililer, meselenin yalnızca tek bir sosyal medya platformuyla sınırlı olmadığını, çocukların dijital dünyada korunmasına ilişkin daha kapsamlı ve yapısal bir sorunla karşı karşıya olunduğunu dile getirdi.
Öte yandan yapılan suç duyurusunun, TikTok’a yönelik otomatik bir erişim engeli anlamına gelmediği; sürecin savcılığın değerlendirmeleri ve olası idari-hukuki kararlar doğrultusunda şekilleneceği belirtiliyor.
Gelişme, sosyal medya platformlarının içerik sorumluluğu ve çocuk güvenliği konularındaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.