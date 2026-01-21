İnternet Kafeciler Odası’ndan TikTok’a sert tepki

Savcılığa sunulan dilekçede, TikTok’ta çocukların yer aldığı şiddet içerikleri, suç unsurları ve toplumsal değerleri zedeleyen paylaşımların giderek arttığına dikkat çekildi. Bu içeriklerin yalnızca bireysel zararlarla sınırlı kalmadığı, toplum genelinde de olumsuz etkiler yarattığı ifade edilirken, platformun içerik denetleme mekanizmalarının yetersiz olduğu savunuldu.