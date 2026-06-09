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Basın İlan Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam hak edişlerini doğrudan etkileyen trafik ölçüm altyapısı kökten revize edildi.

Ziyaretçi davranışları, erişim kanalları ve cihaz çeşitliliğindeki küresel gelişmeler dikkate alınarak yeniden yapılandırılan Versiyon 2 ile birlikte artık şu kriterler ön planda olacak:

"Yeni nesil cihaz ve uygulama mimarileri ile tam uyumlu izleme, güncel doğrulama ihtiyaçlarını karşılayan gelişmiş ölçümleme yöntemleri, ziyaretçilerin haber okuma davranışları ve sitelerle kurduğu etkileşim düzeyini yansıtan yepyeni parametreler."

MEVCUT SİSTEM KESİNTİYE UĞRAMAYACAK

Yayıncıların mağduriyet yaşamaması adına yeni altyapının geliştirme ve test süreçleri büyük bir titizlikle yürütüldü. Ölçümleme işleyişinde herhangi bir kesinti veya veri kaybı yaşanmaması için internet haber siteleri bir süredir mevcut sistemle eş güdümlü olarak Versiyon 2 üzerinden de takip ediliyordu. Eş zamanlı yapılan bu testlerin ardından sistemin sorunsuz çalıştığı değerlendirildi.

KRİTİK TARİHLER BELLİ OLDU: GEÇİŞ TEMMUZ AYINDA KADEMELİ YAPILACAK

İnternet haber sitelerinin merakla beklediği geçiş takvimi ve süreçle ilgili yol haritası da netleşti. Yayın kategorileri dikkate alınarak temmuz ayı boyunca kademeli bir geçiş planlanıyor:

Politika Belgesinin Yayınlanması: 6 Temmuz

Genel Kategorideki Sitelerin Geçişi: 10 Temmuz

Diğer Kategorilerin Geçişi: Temmuz Ayı Sonu

YAYINCILARA YAZILI BİLDİRİM YAPILACAK

Basın İlan Kurumu, sisteme uyum sürecinde teknik yönlendirmeler, uygulanacak yeni işlemler ve detaylı geçiş takvimine ilişkin internet haber sitelerine ayrıca yazılı bildirim gönderileceğini belirtti.