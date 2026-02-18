Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki İlhan Çobanoğlu’ndan uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla Çobanoğlu’nun dairesine girdi ve genci kanlar içerisinde yerde buldu.

Sağlık ekipleri yaptığı incelemede, Çobanoğlu’nun vücudunun farklı yerlerinden ve yüzünden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından şüphelinin kaçış güzergahını tespit etti. Yapılan sıcak takip sonucu, 21 yaşındaki Y.E.Ç., olaydan yaklaşık iki saat sonra Aksu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

İncelemelerde, Çobanoğlu ile şüpheli Y.E.Ç.’nin internet üzerinden tanıştıkları ve evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.