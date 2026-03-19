Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedeli belli oldu.

INTER HAKAN ÇALHANOĞLU'NU SATMAYI DÜŞÜNÜYOR

İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'un haberine göre, Inter bu yaz Hakan Çalhanoğlu'nu satmaya sıcak bakıyor. Tecrübeli orta saha oyuncusuyla sözleşme yenilemeyi düşünmeyen İtalyan devinin 10-15 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis beklentisi olduğu belirtiliyor.

BU SEZON 25 MAÇTA 13 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Inter formasıyla 25 maça çıkan ve 9 gol, 4 asistlik performans sergileyen A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu yaşadığı şansız sakatlıklar nedeniyle yılbaşından itibaren istikrar yakalamakta zorlandı.

SÖZLEŞMESİ 2027 YILINDA SONA ERECEK

Transfermarkt verilerine göre; piyasa değeri 22 milyon Euro olan Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.