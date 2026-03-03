Avrupa futbolunun tarihi stadyumlarından biri olan San Siro'nun yenilenmesine dair Inter ve Milan'ın başkanları DAZN'a açıklamalarda bulundu.

İki kulüp başkanına neden kendilerine ait iki ayrı stadyum inşa etmek yerine San Siro'yu ortak kullandıkları soruldu.

MORATTA: 'TARİH KENDİ KENDİNİ ANLATIYOR'

Inter Başkanı Beppe Marotta, "Neden ortak bir stadyum? Çünkü eşsiz bir temele dayanıyor, tarih kendi kendini anlatıyor: hem AC Milan hem de Inter onlarca yıl San Siro'da oynadı. Her ikisinin de vizyoner fikirleri olduğu için bu yolculuğa devam etmek mantıklı ."

SCARONI: 'AYNI İHTİYAÇLARA SAHİP İKİ KULÜP'

AC Milan Başkanı Paolo Scaroni de " Bir tanesini inşa etmek yedi yılımızı aldı, iki tane inşa etmeyi düşünün. Aynı ihtiyaçlara sahip iki kulüp olmamız bizim için bir şans ve bu, stadyumu daha da ikonik hale getirmeye yardımcı olacak ." ifadelerini kullandı.