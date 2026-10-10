Serie A'da milli ara sonrası Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Parma'yı konuk etti. Milano ekibi, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
HAKAN ÇALHANOĞLU GOLLE DÖNDÜ
Inter'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Petar Sucic, 18. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 31. dakikada Marcus Thuram kaydetti.
Sakatlığı nedeniyle milli arada İtalya'da kalan Hakan Çalhanoğlu, Parma karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Milli futbolcu 61 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetle puanını 16'ya çıkaran Inter, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Parma ise 4 puanda kaldı.