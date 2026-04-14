MLS takımlarından Inter Miami, kulüpte teknik direktör Javier Mascherano ile yollarını ayırdı.
David Beckham'ın sahibi olduğu Amerikan ekibinde 1,5 yıl görev yapan Mascherano, kulüp tarihinin ilk lig şampiyonluğunu geçtiğimiz sezon kazandırmıştı.
Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026
Mascherano yönetimindeki Inter Miami, 67 maçta 38 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti.