MLS takımlarından Inter Miami, kulüpte teknik direktör Javier Mascherano ile yollarını ayırdı.

David Beckham'ın sahibi olduğu Amerikan ekibinde 1,5 yıl görev yapan Mascherano, kulüp tarihinin ilk lig şampiyonluğunu geçtiğimiz sezon kazandırmıştı.

Mascherano yönetimindeki Inter Miami, 67 maçta 38 galibiyet, 15 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti.

Salah Messi'nin takım arkadaşı mı oluyor? Inter Miami iddiasıSalah Messi'nin takım arkadaşı mı oluyor? Inter Miami iddiasıSpor