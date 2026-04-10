Inter’de Lautaro Martinez şoku yaşanıyor. Uzun süren sakatlığın ardından sahalara etkili bir dönüş yapan Arjantinli golcü, yeniden sakatlandı.

INTER'DE ENDİŞE YARATAN GELİŞME

Sol baldırındaki problem nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Lautaro Martinez, geçtiğimiz hafta Roma karşısında attığı iki golle dikkat çekmişti. Ancak yıldız oyuncunun bu kez baldırın farklı bir bölgesinden sakatlık yaşadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde ciddi bir sakatlığa rastlanmazken oyuncunun yine de bir süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Bu gelişme, Inter cephesinde endişe yarattı.

KAÇIRACAĞI MAÇLAR

Lautaro Martinez’in Como ile oynanacak lig ve kupa maçlarının yanı sıra Cagliari karşılaşmasında da forma giyemeyeceği ifade ediliyor.

MARTINEZ'İN YERİNE ESPOSITO VE THURAM GÖREV YAPACAK

Teknik heyetin, Lautaro’nun yokluğunda genç oyuncu Pio Esposito’yu Marcus Thuram ile birlikte hücum hattında görevlendirmesi bekleniyor.