İtalya Serie A'nın 29. hafta maçında Inter, sahasında Atalanta’yı konuk etti. Giuseppe Meazza’da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Inter, 26. dakikada Pio Esposito ile öne geçerken, Atalanta’nın beraberlik golünü 82. dakikada Nikola Krstovic kaydetti.

Sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu, maç kadrosunda yer almadı. Ligde iki haftadır kayıp yaşayan lider Inter, bu sonuçla puanını 68 yaptı. Atalanta ise 47 puana yükseldi.

Gelecek haftada Inter, Fiorentina deplasmanına çıkacak; Atalanta ise sahasında Hellas Verona’yı ağırlayacak.