İtalyan takımlarından Inter, devre arasında hücum hattını güçlendirmek istiyor. Milano ekibi, Al Ittihad forması giyen Moussa Diaby 'i kadrosuna katmak üzere. 26 yaşındaki Fransız futbolcunun önümüzdeki günlerde takıma katılması bekleniyor. Anlaşma satın alma opsiyonlu kiralık olacak.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Inter, Al Ittihad'dan Moussa Diaby'yi transfer etmek için görüşme halinde. Sürpriz transfer hamlesi için anlaşma kiralık ve 35 milyon euro opsiyon şeklinde olacak.

DIABY KARNESİ

Diaby, bu sezon Suudi ekibiyle, 24 maça çıktı ve takımına 3 gol, 11 asistlik katkı sağladı.

Fransız hücumcu, Leverkusen ve Aston Villa'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başarmıştı.