

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Kızılay Toplum Merkezi iş birliğinde, Avrupa Birliği destekli INSURE Projesi kapsamında düzenlenen Pastacı Kursu başarıyla tamamlandı. Beş gün süren teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından kursiyerlerden 7’sinin işletmelerde istihdam edileceği açıklandı.

MESLEKİ EĞİTİMLE İSTİHDAMA KATKI

Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kızılay ve UNDP koordinasyonunda yürütülen “Kırsal Alanlarda Mevsimlik Tarımsal Kapasitelerin Güçlendirilmesi Projesi (INSURE)” kapsamında önemli bir eğitim programı daha tamamlandı.

Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Konya Kızılay Toplum Merkezi iş birliğinde düzenlenen Pastacı Kursu, beş gün süren yoğun bir eğitim programının ardından sona erdi.

Kurs süresince İl Müdürlüğü teknik personelleri tarafından katılımcılara hem teorik hem de uygulamalı eğitimler verildi.

“7 KURSİYER İŞBAŞI YAPACAK”

Programın en dikkat çekici sonucu ise istihdam boyutunda yaşandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlerden 7 kişinin işletmelerde istihdam edileceği bildirildi.

Bu sonuç, projenin yalnızca mesleki eğitim değil, doğrudan iş gücü piyasasına entegrasyon hedefini de ortaya koydu.

INSURE PROJESİ DEVAM EDİYOR

INSURE Projesi kapsamında gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinde istihdama yönelik mesleki beceri geliştirme kurslarının devam edeceği belirtildi.

Projenin temel amacı; kırsal alanlarda mevsimlik tarımsal kapasitenin artırılması, mesleki yeterliliklerin geliştirilmesi ve sürdürülebilir istihdamın desteklenmesi olarak ifade ediliyor.

YENİ EĞİTİM PROGRAMLARI YOLDA

Yetkililer, önümüzdeki süreçte farklı alanlarda yeni mesleki eğitim programlarının planlandığını ve özellikle üretim odaklı sektörlerde nitelikli iş gücünün artırılmasının hedeflendiğini vurguluyor.

INSURE Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların, hem kırsal kalkınmaya hem de yerel istihdama katkı sunması bekleniyor.