Instagram’ın yeni özelliği Şipşak kriz yarattı: Kullanıcıları ikiye böldü
Instagram’ın “Instants” Şipşak adını verdiği yeni özelliği kullanıcılarla buluştu. Anlık ve filtrelenmemiş fotoğraf paylaşımına imkan tanıyan sistem, sosyal medyada kısa sürede tartışma yarattı.Derleyen: Cemile Kurel
Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, uygulama üzerinden spontane şekilde fotoğraf çekip bunu anında takipçileriyle paylaşabiliyor. Instagram, Instants’ın “geçici” bir yapıya sahip olduğunu belirtse de, sistemin çalışma şekli birçok kullanıcıyı rahatsız etti.
Instagram, paylaşım gerçekleşmeden önce kullanılabilen bir “geri al” seçeneği sunduğunu açıkladı. Buna rağmen bazı kullanıcılar, özelliği yalnızca denemek isterken farkında olmadan fotoğraflarını takipçilerine gönderdiklerini söyledi.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda özellikle yanlışlıkla gönderilen selfie’ler gündem oldu. Kullanıcılar, sistemin yeterince açık anlatılmadığını ve paylaşım sürecinin kafa karıştırıcı olduğunu savundu.
Öte yandan Instagram, Instants içeriklerinde ekran görüntüsü ve ekran kaydı alınmasını engelleyen gizlilik önlemleri bulunduğunu açıkladı. Ayrıca özellik, ebeveyn kontrol sistemleriyle entegre çalışıyor. Bu sayede genç kullanıcılar için belirli saatlerde erişim sınırlamaları uygulanabiliyor.
Instants paylaşımları bir kez görüntülendikten sonra kayboluyor. Ancak içerikler daha sonra hikaye özeti olarak kullanılabilmesi için özel bir arşivde saklanıyor.
Bazı kullanıcılar ise yalnızca paylaşım sistemini değil, gönderilen bildirimleri de eleştirdi. Uygulamanın arkadaşların anlık paylaşım yaptığını bildiren uyarılar göndermesi, birçok kişi tarafından “gereksiz” bulundu.
Yeni özellik aynı zamanda Snapchat’e benzerliğiyle de dikkat çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Instagram’ın daha önce olduğu gibi yine rakip platformlardan ilham aldığını öne sürdü.