Yeniçağ Gazetesi
19 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi

Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi

Anlık ve filtresiz paylaşım sunan “Instants” özelliği sosyal medyayı karıştırdı. Fotoğrafların anında gönderilmesi ve tartışma yaratan bildirim sistemi kullanıcıları ikiye böldü.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi - Resim: 1

Instagram, “Instants” adı verilen yeni özelliğini kullanıma sundu.

Ancak özellik, kullanıcılar arasında şimdiden tepki ve kafa karışıklığına yol açtı.

1 12
Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi - Resim: 2

Yeni özellik, kullanıcıların “anı paylaşmalarına, spontane ve filtrelenmemiş fotoğraflar göndermelerine” olanak tanıyor. Instants ile çekilen bir fotoğraf anında takipçilere gönderiliyor. Bu durum ise bazı kullanıcılar tarafından rahatsız edici bulundu.

2 12
Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi - Resim: 3

Instagram, aracın “geçici (ephemeral)” bir yapıda olduğunu vurguladı.

3 12
Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi - Resim: 4

Geri alma seçeneği var
Instants içerikleri, uygulamada doğrudan direkt mesajlar (DM) bölümünde görünüyor. Kullanıcılar, bir arkadaşlarının paylaştığı Instants için bildirim de alabiliyor.

Ancak özellik ilk açıldığında görünmeyebiliyor; uygulamanın güncellenmesi ve yeniden başlatılması gerekebiliyor.

4 12
Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi - Resim: 5

Özellik aktif olduğunda kullanıcılar “Instant ekle” butonuna tıklayarak yeni bir paylaşım başlatabiliyor. Ardından bir fotoğraf çekme ekranı ve açıklama ekleme seçeneği sunuluyor.

Beyaz düğmeye basıldığında fotoğraf her zamanki gibi çekiliyor ancak önemli bir farkla: görüntü anında takipçilere gönderiliyor.

5 12
Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi - Resim: 6

Bununla birlikte uygulamada otomatik olarak görünen bir “geri al” seçeneği de bulunuyor. Bu seçenek, fotoğraf gönderilmeden önce paylaşımı geri çekmeye imkan tanıyor.

6 12
Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi - Resim: 7

Kullanıcılar tepkili: “Farkında olmadan paylaştık”

Independent'ın haberine göre; sosyal medyada birçok kullanıcı, fotoğrafların doğrudan gönderildiğinin farkında olmadıklarını ve “geri alma” seçeneğini kullanmadan paylaşımların gerçekleştiğini belirtti.

Bu durum, özellikle yalnızca özelliği denemek için çekilen selfie’lerin yanlışlıkla takipçilere gönderilmesine yol açtı.

7 12
Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi - Resim: 8

Gizlilik ve güvenlik önlemleri

Instagram, kullanıcıların Instants içeriklerinin ekran görüntüsü alınamayacağını veya ekran kaydı yapılamayacağını açıkladı. Bu, uygulamanın gizlilik korumaları kapsamında yer alıyor.

8 12
Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi - Resim: 9

Ayrıca özellik, ebeveyn denetimi sistemleriyle entegre çalışıyor. Böylece genç kullanıcılar için zaman sınırlamaları uygulanabiliyor ve gece saatlerinde içerik görüntüleme kısıtlanabiliyor.

9 12
Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi - Resim: 10

Instants içerikleri, takipçiler tarafından bir kez görüldükten sonra kayboluyor. Ancak gönderiler, kullanıcıların daha sonra “özet” olarak hikayelerde paylaşabilmesi için özel bir arşivde saklanıyor.

10 12
Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi - Resim: 11

Snapchat benzerliği


Bazı kullanıcılar, arkadaşlarının Instants paylaşması durumunda gönderilen bildirimlerden de şikayet etti.

Uygulama, bir arkadaşın fotoğraf paylaştığını belirten bildirim göndererek kullanıcıyı içeriğe yönlendiriyor. Bunun, özelliğin kullanımını artırmayı amaçladığı düşünülüyor.

11 12
Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi - Resim: 12

Öte yandan birçok kullanıcı, Instants özelliğinin Snapchat’in temel işlevlerini andırdığını ifade etti.

Instagram’ın daha önce de Snapchat’ten “Hikayeler” gibi birçok özelliği uyarladığı biliniyor.

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro