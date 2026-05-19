Instagram’ın yeni özelliği olay yarattı: Kullanıcılar “Bu kadarı fazla” dedi

Instagram, “Instants” adı verilen yeni özelliğini kullanıma sundu.
Ancak özellik, kullanıcılar arasında şimdiden tepki ve kafa karışıklığına yol açtı.
Yeni özellik, kullanıcıların “anı paylaşmalarına, spontane ve filtrelenmemiş fotoğraflar göndermelerine” olanak tanıyor. Instants ile çekilen bir fotoğraf anında takipçilere gönderiliyor. Bu durum ise bazı kullanıcılar tarafından rahatsız edici bulundu.
Instagram, aracın “geçici (ephemeral)” bir yapıda olduğunu vurguladı.
Geri alma seçeneği var
Instants içerikleri, uygulamada doğrudan direkt mesajlar (DM) bölümünde görünüyor. Kullanıcılar, bir arkadaşlarının paylaştığı Instants için bildirim de alabiliyor.
Ancak özellik ilk açıldığında görünmeyebiliyor; uygulamanın güncellenmesi ve yeniden başlatılması gerekebiliyor.
Özellik aktif olduğunda kullanıcılar “Instant ekle” butonuna tıklayarak yeni bir paylaşım başlatabiliyor. Ardından bir fotoğraf çekme ekranı ve açıklama ekleme seçeneği sunuluyor.
Beyaz düğmeye basıldığında fotoğraf her zamanki gibi çekiliyor ancak önemli bir farkla: görüntü anında takipçilere gönderiliyor.
Bununla birlikte uygulamada otomatik olarak görünen bir “geri al” seçeneği de bulunuyor. Bu seçenek, fotoğraf gönderilmeden önce paylaşımı geri çekmeye imkan tanıyor.
Kullanıcılar tepkili: “Farkında olmadan paylaştık”
Independent'ın haberine göre; sosyal medyada birçok kullanıcı, fotoğrafların doğrudan gönderildiğinin farkında olmadıklarını ve “geri alma” seçeneğini kullanmadan paylaşımların gerçekleştiğini belirtti.
Bu durum, özellikle yalnızca özelliği denemek için çekilen selfie’lerin yanlışlıkla takipçilere gönderilmesine yol açtı.
Gizlilik ve güvenlik önlemleri
Instagram, kullanıcıların Instants içeriklerinin ekran görüntüsü alınamayacağını veya ekran kaydı yapılamayacağını açıkladı. Bu, uygulamanın gizlilik korumaları kapsamında yer alıyor.
Ayrıca özellik, ebeveyn denetimi sistemleriyle entegre çalışıyor. Böylece genç kullanıcılar için zaman sınırlamaları uygulanabiliyor ve gece saatlerinde içerik görüntüleme kısıtlanabiliyor.
Instants içerikleri, takipçiler tarafından bir kez görüldükten sonra kayboluyor. Ancak gönderiler, kullanıcıların daha sonra “özet” olarak hikayelerde paylaşabilmesi için özel bir arşivde saklanıyor.
Snapchat benzerliği
Bazı kullanıcılar, arkadaşlarının Instants paylaşması durumunda gönderilen bildirimlerden de şikayet etti.
Uygulama, bir arkadaşın fotoğraf paylaştığını belirten bildirim göndererek kullanıcıyı içeriğe yönlendiriyor. Bunun, özelliğin kullanımını artırmayı amaçladığı düşünülüyor.
Öte yandan birçok kullanıcı, Instants özelliğinin Snapchat’in temel işlevlerini andırdığını ifade etti.
Instagram’ın daha önce de Snapchat’ten “Hikayeler” gibi birçok özelliği uyarladığı biliniyor.