Meta'nın Instagram'da ücretli bir abonelik modeli test etmeye başladığı ortaya çıktı. Sınırlı kullanıcı grubuyla denenen bu model, platformda bugüne kadar ücretsiz olan bazı özelliklerin "premium" bir paket altında sunulabileceğine işaret ediyor.
Instagram’ın yeni abonelik sistemi ortaya çıktı: Hangi özellikler ücretli olacak?
Instagram, yeni ücretli abonelik sistemi Instagram Plus’u test etmeye başladı. Yeni sistemde Hikaye süresini uzatma ve ‘süper beğeni gibi özellikler yer alıyor. Testi sürecinin bazı ülkelerde başladığı ve yeni sistemde sadece bazı ek özelliklerin sunulacağı öğrenildi.Serkan Talan
Test edilen abonelik paketi, kullanıcı deneyimini genişletmeye odaklanan çeşitli ek özellikler içeriyor. İlk bulgulara göre şu özellikler abonelik kapsamında olacak:
Gönderenin haberi olmadan bir hikâyeyi izleme.
İnsanların hikâyenizi ne kadar tekrar izlediğini görme.
Hikâye sürelerini 24 saat daha uzatabilme.
Hikâyelerde “Süper Beğeni”.
Hikâye listesinde spesifik kişileri arayabilme özelliği.
Takipçileri farklı listelere gruplandırarak her hikâyeyi kimlerin göreceğini özelleştirmeyi sağlayan özel listeler.
Özellikle hikayeleri gizlice izleme seçeneği, Instagram'da uzun süredir üçüncü parti yöntemlerle yapılmaya çalışılan bir ihtiyacı doğrudan platform içine taşıyabilir.
Meta'nın bu hamlesi, şirketin reklam gelirlerine olan bağımlılığını azaltma ve yeni gelir kaynakları yaratma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Şirket, Instagram'ın yanı sıra Facebook ve WhatsApp için de benzer abonelik modellerini test etmeyi planlıyor.
Premium paketlerin yalnızca ek özellikler sunacağı, platformların temel kullanımının ücretsiz kalmaya devam edeceği belirtiliyor.
Meta’nın Meksika, Japonya ve Filipinler gibi ülkelerde testi gerçekleştirdiği bildiriliyor. Fiyatların Meksika’da 2 dolara denk gelen seviyelerde olduğu iddia ediliyor. Ayrıca ilk ay ücretsiz de sunulacağı öğrenildi.
Instagram'daki bu yeni ücretli aboneliğin , içerik oluşturuculara ve işletmelere yönelik olan ve aylık bir ücret karşılığında doğrulanmış rozet gibi şeyler sunan Meta Verified’dan farklı olacak. Plus aboneliği, günlük kullanıcılar için tasarlandı.