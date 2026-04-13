Sosyal medyanın gençler üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ederken, Instagram Türkiye’deki reşit olmayan kullanıcılar için kritik bir güvenlik paketini devreye soktu. "Genç Hesapları" adı verilen bu yeni modelle, platformun en hassas kullanıcı kitlesi olan çocuklar artık daha sıkı bir koruma çemberine alınıyor.

VARSAYILAN GİZLİLİK VE İÇERİK FİLTRESİ

Yeni dönemle birlikte 13-15 yaş aralığındaki kullanıcıların profilleri otomatik olarak gizli konuma getiriliyor. Bu sayede gençlerin paylaşımları sadece onaylı takipçileri tarafından görülebilecek. Ayrıca "Hassas İçerik Kontrolü" sayesinde algoritma; şiddet, uygunsuz reklam veya riskli içerikleri otomatik olarak filtreleyerek gençlerin karşısına çıkmasını engelleyecek.

GECE MODU VE BİLDİRİM SESSİZLİĞİ

Gençlerin dijital bağımlılığını ve uyku düzenini korumayı hedefleyen Instagram, saat 22:00 ile 07:00 arasında bildirimleri otomatik olarak sessize alacak. "Uyku Modu" olarak da adlandırılan bu özellik, gençlere uygulamadan çıkmaları yönünde uyarılar göndererek gece geç saatlerde kontrolsüz kullanımın önüne geçecek.

EBEVEYN GÖZETİMİNDE TAM DENETİM

Güncellemenin en dikkat çeken kısmı ebeveynlere sunulan geniş yetkiler oldu. Artık anne ve babalar;

Çocuklarının günlük kullanım süresini 60 dakika gibi limitlerle kısıtlayabilecek,

Son bir hafta içinde çocuklarının (içeriği görmeden) kimlerle mesajlaştığını takip edebilecek,

Çocuklarının hangi ilgi alanlarına yönelik içeriklerle etkileşime girdiğini izleyebilecek.

Özellikle 16 yaş altındaki kullanıcıların bu güvenlik ayarlarını değiştirebilmesi için ebeveynlerinden onay alması zorunlu tutuluyor. Bu hamleyle Instagram, platformu sadece bir eğlence mecrası olmaktan çıkarıp, ailelerin de denetim sahibi olduğu daha güvenli bir ekosisteme dönüştürmeyi amaçlıyor.