Instagram’da yeni dönem başladı: İşte kullanıma açılan özellik

Güncelleme, platform genelinde kademeli olarak dağıtılıyor ve tüm kullanıcılara ulaşmasının yaklaşık bir hafta sürmesi bekleniyor. Daha önce tüm görseller tek bir açıklama altında paylaşılırken, yeni sistem sayesinde her slayta farklı bir başlık atanabilecek.