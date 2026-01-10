Siber güvenlik araştırmalarına göre, yaklaşık 17,5 milyon Instagram kullanıcısına ait bilgilerin internette dolaşıma girdiği öne sürülüyor. Söz konusu veriler arasında kullanıcı adları, e-posta adresleri ve telefon numaralarının bulunduğu iddia ediliyor.

Bildirimleri alan birçok kullanıcı, şifre talebinde bulunmadığı halde Instagram’dan “şifrenizi sıfırlayın” mesajları geldiğini belirtti. Uzmanlara göre bu durum, hesaplara izinsiz erişim denemelerinin bir işareti olabilir.

Meta (Instagram’ın çatı şirketi) tarafından konuya ilişkin resmî bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak uzmanlar, kullanıcıların tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıyor.

Uzmanlardan uyarı:

Tanımadığınız şifre sıfırlama bağlantılarına tıklamayın

Şifrenizi güçlü ve benzersiz hale getirin

İki aşamalı doğrulamayı mutlaka aktif edin



Yetkililerden gelecek açıklama beklenirken, kullanıcıların hesap güvenliği konusunda dikkatli olması isteniyor.