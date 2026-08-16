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Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya platformu Instagram üzerinden Türkiye'deki kullanıcıların sistemli bir şekilde mağdur edildiğini belirterek Meta yöneticileri hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Hesabı gerekçe gösterilmeden kapatılan bir vatandaşın, konuyu şikâyet ettiği için tehdit edildiğini ve ardından kendisine para teklif edildiğini aktaran Haskoloğlu, Türkiye’de Meta platformlarını kullanan dijital bir çetenin faaliyet gösterdiğini öne sürdü.

'SAHTE TELİFLE KAPATIP 3 BİN DOLARA AÇIYORLAR'

Paylaşımında yüzlerce firmanın sahte telif bildirimleriyle hesaplarının kapattırıldığını belirten Haskoloğlu, bu hesapların yeniden açılması için mağdurlardan 3 bin dolar talep edildiğini ifade etti. Dijital şantaj ve veriye el koyma vakalarının her gün yaşandığını vurgulayan gazeteci, çok sayıda vatandaşın kendisine şantaj görüntüleriyle başvurduğunu kaydetti.

'İHBARLARA RAĞMEN ADIM ATILMIYOR'

Meta’nın Türkiye’deki üst düzey yetkilileri Eren Sağır ve Derya Matraş’ın tüm ihbar ve iddialara karşı sessiz kaldığını savunan Haskoloğlu, rüşvet iddiaları ve şikâyetlere ilişkin defalarca bildirim yapılmasına rağmen yetkililerin hiçbir açıklama yapmadığını öne sürdü. İletilen konuların ardından Meta yetkilisi Eren Sağır’ın kendisini Instagram üzerinden engellediğini belirten Haskoloğlu, ayrıca Meta’nın Türkiye temsilciliğini yürüten iletişim ajansına yapılan başvurulardan da sonuç alınamadığını aktardı.

RESMÎ MAKAMLARA ÇAĞRI

Sürecin ciddi bir suç teşkil ettiğini ve ihbarlara rağmen adım atmamanın suça ortaklık anlamı taşıyacağını belirten Haskoloğlu, Türkiye'deki yetkili birimleri ve yargı organlarını söz konusu dijital şantaj ve çete iddiaları hakkında işlem yapmaya davet etti.