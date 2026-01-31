Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram’da bulunan ‘Yakın arkadaş’ özelliği ile kullanıcılar bazı paylaşımlarını sadece seçtiği takipçilerinin görmesini sağlıyor. Ancak kullanıcılar bulundukları yakın arkadaş listesinden kendilerini çıkaramıyorlar.

Instagram’ın bu konuyla ilgili harekete geçtiği öğrenildi. Instagram’ın bağlı bulunduğu çatı şirket Meta, konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini ancak henüz test aşamasına geçmediklerini duyurdu.

Bazı kişilerin başkalarının yakın arkadaşlar listesinden çıkarılmasından rahatsız olacağı bekleniyor. Ancak bu özellik, belirli kişilerin listelerinde yer almak istemeyenler için muhtemelen memnuniyetle karşılanacak bir eklenti olacaktır.

Instagram’ın söz konusu özelliği ne zaman resmi olarak duyuracağı belirsizliğini koruyor.

Benzer özellik Instagram’ın en büyük rakiplerinden biri olan Snapchat'te de bulunuyor. Snapchat’in kullanıcılarının kendilerini birinin özel hikayesinden kaldırmasını sağlayan bir özelliği bulunuyor.

YENİ ABONELİK MODELİNİ TEST EDİYORLAR

Öte yandan Meta, Instagram, Facebook ve WhatsApp için yeni abonelik modelini test ediyor. Yeni modelde bazı özellikler sadece ücretli aboneler için kullanıma sunulacak.

Meta, yeni aboneliklerle amacının kullanıcılara özel özelliklere erişim ve paylaşım ve bağlantı kurma biçimleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak, temel deneyimleri ise ücretsiz tutmak olduğunu belirtti.