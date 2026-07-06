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Kaynak: AA

NDTV'nin haberine göre, ismi açıklanmayan bir bakanlık yetkilisi, Instagram'da yer alan ücretli reklamlarda çocuklara yönelik cinsel istismarla bağlantılı içeriklerin tespit edilmesi üzerine Meta'ya resmi bildirim yapıldığını açıkladı.

Bakanlık, Meta'dan çocuk istismarı içeren reklamların platformdan kaldırılmasını isterken, konuyla ilgili alınan önlemler ve yürütülen çalışmalar hakkında da 7 gün içinde ayrıntılı yanıt talep etti.

Meta ise BBC'ye yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet içeriklerine karşı "sıfır tolerans" politikası uyguladığını savundu. Şirket sözcüsü, gelişmiş yapay zeka sistemleriyle ihlal içeren içeriklerin tespit edildiğini ve milyarlarca kullanıcı arasında faaliyet gösteren suçlularla mücadele edildiğini belirtti.

Öte yandan Hindistan'da 2012 yılında yürürlüğe giren yasal düzenlemeler kapsamında, Meta'nın yetkililere gerekli bilgileri sunmaması halinde şirket hakkında yasal işlem başlatılabileceği ifade edildi.

Konu, BBC'nin yürüttüğü araştırmanın ardından gündeme geldi. Araştırmada, Instagram'da Hindistan'daki kullanıcılara yönelik çocuk istismarını özendiren ücretli reklamların yayımlandığı iddia edilmişti.