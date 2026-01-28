Sosyal medya devi Meta’nın, Instagram ve WhatsApp başta olmak üzere platformları için yeni bir ücretli abonelik paketi üzerinde çalıştığı iddiası gündeme geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre şirket, kullanıcıların isteğe bağlı olarak satın alabileceği premium bir katman hazırlıyor.

Meta, bu yeni abonelik sisteminin özellikle içerik üreticilerine yönelik olacağını ve yapay zekâ destekli araçlar gibi ek özellikler sunabileceğini belirtti.

Henüz sistemin tam olarak ne sağlayacağı netleşmiş değil. Ancak uzmanlar, Meta’nın son dönemde hızla büyüyen AI araçları pazarında yeni bir gelir modeli aradığını düşünüyor.

Temel kullanım ücretsiz kalacak

Meta’nın halihazırda bazı ülkelerde sunduğu Meta Verified (mavi tik aboneliği) gibi ücretli paketleri bulunuyor. Yeni iddia edilen premium sistemin ise bu modelden ayrı olarak daha geniş özellikler içerebileceği konuşuluyor.

Şu an için Instagram veya WhatsApp’ın tamamen ücretli hale geleceğine dair bir açıklama bulunmuyor. İddialar daha çok ekstra özellikler için abonelik seçeneği üzerine yoğunlaşıyor.

Meta cephesinden gelecek resmi duyuru, kullanıcıların en çok merak ettiği “Instagram paralı mı oluyor?” sorusuna net yanıt verecek.