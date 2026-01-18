Instagram ve TikTok gibi platformlarda estetik sunumlarla paylaşılan "yüksek lifli öğünler", kısa sürede bir yaşam tarzı akımına dönüştü. Özellikle genç kuşaklar arasında popülerleşen yulaf ezmesi, chia tohumu ve baklagil bazlı tarifler, dijital dünyada milyonlarca izlenme oranına ulaştı. Ancak bu durum sadece bir görsel şölen olmaktan çıkarak, tıp dünyasının da merceğine girdi.

UZMANLAR NE DİYOR?

Londra King’s College’da genetik epidemiyoloji profesörü ve ZOE Sağlık Çalışması kurucusu Dr. Tim Spector, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, lif tüketiminin bağırsak mikrobiyomu üzerindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Spector, "Lifli gıdalar sadece sindirime yardımcı olmaz; onlar bağırsaklarımızdaki dost bakterilerin ana yakıtıdır. Çeşitli bitkisel kaynaklarla beslenmek, bağışıklık sistemini doğrudan güçlendiren bir biyokimyasal süreçtir" şeklinde ifade etti.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan beslenme uzmanı Dr. Walter Willett ise, yapılan kapsamlı araştırmaların lifli beslenmenin tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları riskini %30 oranında azalttığını ortaya koyduğunu belirtti.

Willett, modern diyetlerdeki lif eksikliğinin "gizli bir açlık" olduğunu ve sosyal medyadaki bu ilginin toplumsal farkındalık adına büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.

BİLİMSEL VERİLERLE LİFİN GÜCÜ

Bağışıklık Kalkanı: Lifli gıdalar, bağırsaklarda kısa zincirli yağ asitlerinin üretimini destekleyerek iltihaplanmayı azaltmakta.

Kan Şekeri Kontrolü: Çözünür lifler, şekerin emilimini yavaşlatarak ani insülin dalgalanmalarının önüne geçmekte.

Kilo Yönetimi: Tokluk hissini süresini uzatan bu besinler, obezite ile mücadelede en doğal yöntem olarak kabul edilmekte.