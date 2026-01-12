Siber güvenlik kuruluşlarının yaklaşık 17,5 milyon hesaba ait bilgilerin ele geçirildiğini öne sürmesi üzerine, gözlerin çevrildiği Meta kanadından resmi bir açıklama geldi.

SİBER GÜVENLİK ŞİRKETİNDEN "VERİ KAZIMA" UYARISI

Siber güvenlik firması Malwarebytes tarafından ortaya atılan iddialara göre, hackerlar standart güvenlik protokollerini "scraping" (veri kazıma) yöntemiyle aşarak dünya çapındaki profilleri topladı. Sızdırıldığı iddia edilen veri tabanında kullanıcı adlarının yanı sıra gerçek isimler, doğrulanmış e-posta adresleri, telefon numaraları, kullanıcı kimlik numaraları (ID) ve konum verilerinin bulunduğu belirtildi. Birçok kullanıcının üst üste şifre sıfırlama e-postaları alması, bu güvenlik endişelerini daha da artırdı.

META: SİSTEMLERİMİZDE BİR İHLAL YAŞANMADI

Söz konusu iddiaların yayılması ve kullanıcılar arasında endişe yaratması üzerine, Instagram'ın çatı şirketi Meta sessizliğini bozdu. Şirket, sistemlerinde herhangi bir güvenlik açığı veya dış müdahale yaşanmadığını vurgulayarak kullanıcılarını rahatlatmaya yönelik bir bildiri yayımladı.

Meta tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Harici bir tarafın bazı kişilere şifre sıfırlama e-posta isteği göndermesine olanak tanıyan bir sorunu düzelttik. Sistemlerimizde herhangi bir güvenlik açığı oluşmadı. Instagram hesaplarınız güvende. Bu e-postaları dikkate almayın. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”