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Meta, Türkiye'deki kullanıcılar için daha gelişmiş özellikler ve ayrıcalıklı kullanım avantajları barındıran yeni ücretli abonelik sistemi Instagram Plus'ı kullanıma sundu.

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram, kullanıcılara premium bir deneyim yaşatmayı hedefleyen bu isteğe bağlı abonelik modelini küresel ölçekte aktif etti. Mevcut standart Instagram kullanımının tamamen ücretsiz kalmaya devam edeceği belirtilirken, yeni sistemin uygulamayı daha üst seviyede kullanmak isteyenler için opsiyonel bir tercih olduğu vurgulandı.

INSTAGRAM PLUS ABONELİĞİ HANGİ AYRICALIĞI SAĞLIYOR?

Ücretli aboneler için özel olarak tasarlanan bu yeni model; sosyal etkileşim, istatistik/önizlemeler ve profil kişiselleştirme olmak üzere üç temel alanda yenilikler getiriyor.

Ayrıca aboneler hikayeleri tekrar izleme istatistiklerini görebilecek, hikayelere süper kalp gönderebilecek, daha fazla gönderiyi sabitleyebilecek ve birden fazla hikaye hedef kitlesi oluşturabilecekler. İçerikleri yalnızca profilde veya sadece öne çıkanlarda paylaşma imkanı da sunulan diğer içerik odaklı ayrıcalıklar arasında bulunuyor.

TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

Kullanıcıların profil ayarları bölümü üzerinden kolayca dahil olabileceği Instagram Plus paketinin Türkiye'deki aylık ücreti 55,99 TL olarak açıklandı.

Meta, bu premium özellikleri deneyimlemek isteyen kullanıcılar için bir aylık ücretsiz deneme seçeneği de sunuyor.