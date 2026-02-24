Rusya’nın başkenti Moskova’da görülen davada, “Gulag-Info” adlı internet sitesinin sahibi Denis Soldatov’a 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme, sitede Rusya’da erişimi engellenen Instagram’a ait logonun yer almasını yasalara aykırı buldu.

Kararda, yasaklı bir platforma ait sembolün kullanılması nedeniyle mevzuata uyulmadığına hükmedildi.

META 'AŞIRILIKÇI' LİSTESİNDE

Rusya’da Meta, “aşırılıkçılığı destekleyen kurumlar” listesinde yer alıyor. Şirketin sahibi olduğu Instagram ve Facebook platformlarına ülkede erişim engeli uygulanıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlamasının ardından Moskova yönetimi, çok sayıda yabancı dijital platforma kısıtlama getirdi. X ve YouTube da erişim engeli uygulanan platformlar arasında bulunuyor.

Son karar, Rusya’da yasaklı ilan edilen dijital platformlara yönelik yaptırımların sembol ve logoları da kapsayacak şekilde genişletildiğini ortaya koydu.