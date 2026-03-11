Ulusal basındaki habere göre şirketin Japonya ofisi, 2026 yılında ülke kullanıcılarına yönelik yeni bir özellik devreye sokulacağını duyurdu.

Bu özellikle, uygulamada intihar, kendine zarar verme, uyuşturucu ve tehlikeli davranışlara dair içerikleri tekrarlayan şekilde aradığı saptanan 13-17 yaşlarındaki genç kullanıcıların ebeveynleri haberdar edilecek.

Ebeveynler, "çocuklarının desteğe ihtiyacı olabileceği" gerekçesiyle uygulama içi bildirim ya da e-posta aracılığıyla uyarılacak.

Bu adım, Instagram'ı bünyesinde barındıran Amerikan teknoloji devi Meta'nın "çocuklara verdiği zararlar" suçlamalarıyla ABD'de çok sayıda davayla karşı karşıya olduğu bir döneme denk gelmesiyle dikkat çekiyor.