Sosyal medya platformu Instagram, içerik üreticilerini yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Platform, özellikle “toplama hesaplar” olarak bilinen ve başkalarına ait içerikleri izinsiz şekilde paylaşan kullanıcıları hedef alan önemli bir değişikliğe gidiyor.
Instagram algoritması yenilendi: Kopya içeriğe geçit yok
Instagram Keşfet’te görünmek isteyen kullanıcılar için kurallar değişti. İzinsiz içerik paylaşan hesaplara karşı kısıtlama geliyor. Artık yalnızca özgün içerikler öneri sisteminde yer alacak. Yeni düzenlemenin detayları ve etkileri haberimizde.
Yeni uygulamayla birlikte yalnızca orijinal içerikler Instagram’ın öneri sisteminde yer alacak. İzinsiz paylaşılan gönderiler ise Keşfet ve öneriler bölümünden tamamen kaldırılacak.
ORİJİNAL İÇERİK DÖNEMİ BAŞLIYOR
Daha önce yalnızca Reels videoları için geçerli olan içerik koruma sistemi, artık fotoğraf ve çoklu görsellerden oluşan gönderileri de kapsayacak şekilde genişletildi. Bu değişiklik sayesinde özgün içerik üreten kullanıcıların haklarının daha güçlü bir biçimde korunması amaçlanıyor. Platform, içerik üreticilerinin emeğini ön plana çıkararak daha kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefliyor.
İZİNSİZ PAYLAŞIMLARA SINIRLAMA
Yeni düzenlemeye göre, başkalarına ait fotoğraf, video ya da kaydırmalı gönderileri izinsiz olarak paylaşan hesaplar ciddi bir kısıtlamayla karşılaşacak. Bu hesaplar, öneri listelerinde ve Keşfet bölümünde yer alamayacak.
Ancak bu durum, hesapların tamamen yasaklanacağı anlamına gelmiyor. Söz konusu içerikler, hesapların mevcut takipçileri tarafından ana akışta görülmeye devam edebilecek. Yani yaptırım, doğrudan görünürlük ve keşfedilebilirlik üzerinden uygulanacak.
“ORİJİNAL” İÇERİK TANIMI NETLEŞTİ
Instagram, “orijinal” içerik kavramına da açıklık getirdi. Platforma göre yalnızca kullanıcının kendi ürettiği ya da kendine özgü bir bakış açısı barındıran içerikler bu kategoriye dahil edilecek. Kendi çektiğiniz fotoğraflar, hazırladığınız videolar veya tasarımını üstlendiğiniz görseller doğrudan orijinal içerik olarak kabul edilecek.
YARATICI DOKUNUŞLARA İZİN VAR
Öte yandan üçüncü parti içeriklerin tamamen yasaklanmadığı da özellikle vurgulanıyor. İçeriklere özgün bir yorum katılması, mizahi unsurlar eklenmesi veya kültürel göndermeler yapılması durumunda paylaşımlar orijinal olarak değerlendirilebilecek. Özellikle internet mizahı üreten hesaplar için bu esneklik dikkat çekiyor. Yaratıcı bir dokunuş barındıran meme içerikleri ve benzeri paylaşımlar öneri sisteminde yer almaya devam edecek.
KALİTE VE ADİL REKABET
Yapılan bu değişikliklerle Instagram, platformdaki içerik kalitesini artırmayı ve özgün içerik üreticilerinin emeğinin karşılığını almasını sağlamayı hedefliyor. Yeni düzenleme, aynı zamanda içerik üreticileri arasında daha adil bir rekabet ortamı oluşturmayı amaçlıyor.